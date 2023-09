Meteo Latina, fine settimana con l’anticiclone africano: due giorni di caldo estivo

Sarà un week end estivo quello a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre a Latina e in provincia. Una situazione decisamente anomala per il periodo, ma che non cambierà poi molto neanche nei primi giorni del mese che sta per entrare caratterizzati ancora dalla presenza dell’anticiclone africano.

E sarà così non solo nel territorio pontino, ma anche nel resto del Lazio e del Paese. A dirlo sono ancora una volta gli esperti di 3bmeteo.com. “La storia si ripete: ancora una volta assistiamo all'espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale di notevole potenza che da Marocco/Algeria punta l'Europa occidentale” afferma il meteorologo Edoardo Ferrara. “Chiaramente anche la nostra penisola sarà investita dal flusso caldo subtropicale, soprattutto il Centro-Nord dove ci attendiamo le anomalie maggiori - prosegue l’esperto di 3bmeteo.com -. Previste per almeno altri 4-5 giorni temperature massime da piena estate con punte di oltre 28-30°C. Valori ancora più anomali previsti in quota sulle Alpi dove si raggiungeranno temperature che sarebbero di per sé già fuori misura anche in estate: previsti fino a 12-13°C a 2800m, 9-11°C a 3000m".

Meteo Latina: le previsioni

Caldo decisamente fuori stagione, dunque, per il fine settimana pontino. Sabato 30 settembre, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, si attendono a Latina “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata”; la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C. “Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata”, è quanto si prevede per domenica 1 ottobre con la temperatura massima che sarà di 28°C, la minima di 18°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest e al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.