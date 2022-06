Meteo Latina: ancora grande caldo, afa in aumento. Le previsioni per la settimana

Ancora grande caldo e afa in aumento nella provincia di Latina. Queste le previsioni per la settimana che si apre oggi, lunedì 20 giugno, e che vede l’ingresso ufficiale dell’estate.

La parola agli esperti di 3bmeteo.com per conoscere come sarà il tempo nei prossimi giorni non solo nel territorio pontino ma anche in tutto il resto del Lazio.

“L'area di alta pressione di matrice africana, che ha determinato numerosi record di caldo tra Spagna, Francia e Mitteleuropa, si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale e sull'Italia ed entro giovedì collocherà i suoi massimi sulle regioni meridionali - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni -. Ci aspetta dunque una settimana di caldo intenso con temperature che potranno lievitare fino alla soglia dei 40°C al Sud ma che saranno non lontane dai 37/39°C anche al Centro Nord. Anche sul Lazio la settimana proseguirà all’insegna di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per locali velature e/o stratificazioni di passaggio nonché nubi marittime venerdì lungo i litorali. Il caldo continuerà a farsi sentire con massime sino a 35/37°C, isolatamente anche 38/39°C, specie su agro romano, valle del Tevere e piana del Liri, con afa in aumento e rischio notti tropicali”.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Latina, aggiunge ancora il meteorologo di 3bmeteo.com Mazzoleni, “ci attende una settimana all’insegna del bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi almeno sino a domenica, salvo qualche velatura o stratificazione di passaggio. Prosegue altresì il caldo con picchi sino a 32/33°C, anche superiori in vista della prossima settimana. Afa in ulteriore aumento”.