Meteo Latina, nuova ondata di maltempo in arrivo: previste piogge nel fine settimana

Dopo qualche giorno di tregua, una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, complice la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, e anche la provincia di Latina. Una nuova perturbazione che porterà tra sabato 3 e domenica 4 dicembre piogge e rovesci diffusi.

In particolare sul Lazio “ci attende un fine settimana instabile, con nuvolosità in progressivo aumento e prime piogge già da venerdì pomeriggio a partire dai settori costieri centro-meridionali, in rapida estensione a tutta la regione - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu -; dalla tarda sera/notte successiva precipitazioni in intensificazione a forti rovesci o temporali sul pontino e sul territorio di Roma. Segue un sabato instabile, con piogge e rovesci diffusi anche piuttosto intensi nel corso della notte e al mattino, in estensione dal Lazio centrale sin verso il viterbese. Variabilità nel corso del giorno, quando non mancherà anche una pausa asciutta, ma seguirà un nuovo peggioramento in serata a partire dalle aree costiere, in estensione all'entroterra, con piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco più consistenti sul Lazio centro-meridionale. Venti moderati-tesi da S-SE, da NE sull'alto Lazio. Domenica ancora instabile nella notte, variabilità a seguire con possibilità per piovaschi sparsi, più probabili nel corso della sera. Venti a tratti moderati da S-SE. Quota neve sulle aree appenniniche inizialmente prossima i 1400-1600m, in rialzo entro domenica a 1700-1800m”.

Meteo Latina: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda nello specifico Latina, aggiunge l’esperto di 3bmeteo.com, “peggiora venerdì con nubi in progressivo aumento e prime piogge dal pomeriggio, a carattere di forte rovescio o temporale in serata. Temperature massime di 14-15°C e minime di 10-11°C. Sabato sarà instabile, con rovesci nel corso della notte; e piogge sin verso primo mattino. Variabilità nel corso del giorno e nuove precipitazioni diffuse dalla sera, possibili a carattere temporalesco. Venti saranno moderati-forti da E-SE. Domenica variabile con possibili tratti di pioggia, più probabili entro sera. Venti moderati-tesi da SE”.

Nuova perturbazione per il ponte dell’Immacolata

Ma le cose non sembrano destinate ad andare meglio nel ponte dell’Immacolata. “Con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana – spiega il meteorologo Ferrara sempre di 3bmeteo –. In particolare proprio il Ponte dell’Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessita di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni”.