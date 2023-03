Colpo di coda dell’inverno, i meteorologici: “Freddo tardivo e temperature in calo”

“In arrivo piogge e temporali, poi anche freddo tardivo e neve”: interessa anche la provincia di Latina la rapida perturbazione che che per alcuni giorni colpirà tutto il Paese causando un rapido calo delle temperature.

A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. “Anticiclone in indebolimento nei prossimi giorni, che saranno quindi più movimentati dal punto di vista meteorologico – conferma il meteorologo di Edoardo Ferrara -. Una prima perturbazione porterà qualche pioggia o rovescio tra venerdì e sabato al Nord e Toscana: si tratterà di fenomeni che interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria e Friuli Venezia Giulia, anche a sfondo temporalesco, ma che certamente non risolveranno il problema del deficit idrico che attanaglia le assetate terre del Nord.”

Freddo tardivo e calo delle temperature

“Tra domenica e lunedì un’irruzione artica dal Nord Europa affonderà il colpo anche su Mediterraneo e Italia- prosegue l’esporto di 3bmeteo.com –; avremo così un passaggio di rovesci e temporali sparsi domenica dapprima al Nord, in successivo trasferimento anche al Centro e poi al Sud tra lunedì e martedì. L’ingresso brusco dell’aria fredda farà calare le temperature anche di 8-10°C rispetto ai giorni scorsi, con locali grandinate e improvvisi quanto forti colpi di vento. Il calo termico favorirà inoltre il ritorno della neve in montagna a quote via via più basse, con fiocchi non esclusi a tratti anche in collina entro martedì.”

Torna il freddo anche a Latina

Si attende per i prossimi giorni un calo delle temperature anche nella provincia di Latina. La colonnina di mercurio, secondo le previsioni di 3bmeteo.com - potrebbe scendere notevolmente nei giorni centrali della prossima settimana tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo quando le minime potranno raggiungere anche i 2°C o i 3°C; le massime potrebbero non superare i 15°C.

Maggiori approfondimenti nei prossimi giorni.