Meteo, in arrivo in provincia un'ondata di freddo dalla Russia

E’ in arrivo un’ondata di freddo anche in provincia di Latina. La prima settimana di febbraio è stata caratterizzata da una partentesi stabile e termicamente mite grazie all'anticiclone delle Azzorre che ha riportato tempo stabile e un rialzo delle temperature dopo una seconda parte di gennaio decisamente più invernale.

Negli ultimi giorni il termometro nelle principali città del Lazio ha raggiunto valori massimi ben oltre la media del periodo, con punte fino a +15/+16°C ma questa fase mite sarà bruscamente interrotta dall'arrivo di una massa d'aria molto fredda dalla Russia. Nelle prossime ore il rinforzo dei venti di grecale preannuncerà l'arrivo della massa d'aria gelida. In poche ore si potranno avere escursioni termiche notevoli, con scarti fino a -7/-8°C.

In provincia di Latina, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, per i prossimi giorni il meteo sarà caratterizzato da un netto calo delle temperature per l'arrivo di una massa d'aria gelida dalla Russia. Il freddo secco e sterile porterà comunque tanto sole per gran parte della prossima settimana. Temperature che nelle prime ore del mattino potranno raggiungere valori prossimi allo zero; massime non oltre i 10 gradi e venti che soffieranno con intensità fino a moderata da nordest.