Meteo Latina, gli esperti: “Più freddo oggi che a Natale”. Ecco le temperature minime a confronto

“Fa più freddo oggi che a Natale”: a parlare è l’esperto meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che fa anche un raffronto tra le temperature minime del periodo natalizio di dicembre, quando si era in pieno inverno, e quelle di oggi, 6 aprile, in piena primavera.

“Gelate tardive su gran parte del Centronord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde). Ad esempio - aggiunge Ferrara - lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C. In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze”.

Per quanto riguarda Latina, specifica ancora l’esperto di 3bmeteo.com, a Natale ha registrato una minima di 8°C mentre stamattina era di 4°C. A Roma addirittura la differenza è di 9°C: a Natale la temperatura minima registrata era stata di 12°C, oggi di 3°C.

“Come nelle attese l'apice del flusso artico delle ultime ore ha fatto ulteriormente crollare le temperature su valori da pieno inverno su gran parte dello Stivale - ha detto ancora Ferrara -. In particolare al Centronord, complici i rasserenamenti notturni, si sono verificate condizioni di gelo non solo ovviamente in montagna, ma gelate tardive hanno interessato diffusamente anche pianure e vallate, con valori sotto lo zero. Freddo pungente anche al Sud sebbene in parte attenuato sia dalla presenza delle nubi e locali precipitazioni, sia dal vento. Inutile sottolineare come questa situazione costituisca un danno per colture e vegetazione, peraltro in piena fioritura ma precoce indotta dalle temperature invece spesso sopra media tra febbraio e marzo”.