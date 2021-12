Meteo Latina e Lazio, si prevedono pioggia e forte vento: allerta per il giorno dell’Immacolata

Come avevano previsto gli esperti di 3bmeteo.com, sarà una festa dell’Immacolata condizionata dalla pioggia e dal maltempo nel Lazio e nello specifico nella provincia di Latina. E proprio per la giornata di mercoledì 8 dicembre è prevista un’allerta meteo che nelle scorse ore è stata diramata dalla Protezione Civile regionale.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene riportato che “dalla mattinata di domani, mercoledì 8 dicembre e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali” e "forti mareggiate sulle coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche divento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e un’allerta gialla per criticità idraulica sulle zone Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacini del Liri. Allerta gialla anche per il vento su tutte le zone del Lazio