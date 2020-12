Meteo Latina e nel Lazio: ancora maltempo, nuova allerta per la pioggia

Non si allenta l’ondata di maltempo sulla provincia di Latina come sul resto del Lazio. Anche per la giornata di domani si prevede ancora pioggia ed è stata emanata una nuova allerta meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 2 dicembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tendenti a divenire diffuse dalla tarda mattinata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità idrogeologica per temporali e per criticità idraulica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma.

Le previsioni per Latina

Come riporta il sito 3bmeteo.com, per mercoledì 2 dicembre si prevede una “giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco”. La “temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1695m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio forti e proverranno da Est. Mare molto mosso”.