Meteo Latina, ancora maltempo in provincia: nuova allerta gialla. Nevicate nel Lazio

Persiste la condizione di maltempo nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Nei prossimi giorni sono previsti di nuovo precipitazioni e forte vento, mentre nevicate sono attese in diverse zone della regione. Gli esperti parlano anche di un abbassamento delle temperature, per la prima volta veramente invernali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, venerdì 20 gennaio, e per le successive 24-30 ore, “si prevedono sul Lazio nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati”. Previste anche, secondo quanto riporta il documento, “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso una allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud.

Meteo Latina: le previsioni

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina domani, 20 gennaio, si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco”. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Per sabato 21 gennaio, invece, si attendono “nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio; schiarite in serata”; la temperatura massima sarà di 8°C, la minima di 5°C.