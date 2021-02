Meteo a Latina e nel Lazio, la pioggia non dà tregua: una nuova allerta

Valutata una "allerta gialla idrogeologica per temporali sulla Zona F (Bacini Costieri Sud)” che interessa anche la provincia di Latina

La pioggia non dà tregua: sono previste in queste ore ancora precipitazioni nella provincia di Latina come anche nel resto del Lazio. Le previsioni meteo emesse oggi, 1 febbraio, dal Dipartimento della Protezione Civile, indicano “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori meridionali tirrenici”.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di oggi e per le successive 6-9 ore una "allerta gialla idrogeologica per temporali sulla Zona F (Bacini Costieri Sud)" che interessa anche la provincia di Latina.

Previsioni per il 2 febbraio

Diamo ora uno sguardo anche alle previsioni per la giornata di domani, martedì 2 febbraio a Latina. Come riporta il sito 3bmeteo.com, quella di domani sarà una giornata “in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C; i venti, aggiungono gli esperti, saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.