Meteo a Latina e nel Lazio: torna di nuovo la pioggia, allerta per il 1° Novembre

Il mese di novembre, come era stato anticipato nei giorni scorsi, inizia all’insegna del maltempo. Un peggioramento delle condizioni che come era stato annunciato nei giorni scorsi dagli esperti di 3bmeteo.com, è iniziato già da oggi, mentre per domani è previsto il ritorno anche delle precipitazioni nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, lunedì 1 novembre, e per le successive 18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.