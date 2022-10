Meteo Latina, dopo giorni di sole prevista di nuovo la pioggia. Allerta gialla nel Lazio

Era stata annunciata nei giorni scorsi e sta per arrivare una nuova perturbazione che dall’inizio della settimana interesserà la provincia pontina e il resto del Lazio. Una nuova ondata di maltempo sta quindi per interrompere la lunga scia di giorni di sole che hanno caratterizzato l’inizio del mese di ottobre.

Nello specifico, il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile emesso oggi prevede per le presissime ore “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e meridionali”

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e riportato nelle tabelle in basso. Il bollettino ha validità dalle prime ore di lunedì 10 ottobre e per le successive 9-12 ore.

Nel specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per la giornata di lunedì 10 ottobre si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.