Meteo Latine e Lazio, dopo caldo e sole torna il maltempo: allerta della Protezione Civile

Dopo giorni all’insegna del bel tempo ed un fine settimana dal sapore decisamente estivo, torna il maltempo anche nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio.

Per la giornata di domani, martedì 11 maggio, è prevista una nuova allerta meteo su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, martedì 11 maggio, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, puntualmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Ma un peggioramento delle condizioni meteo è previsto anche in tutto il resto del Paese dove tornano ad affacciarsi le piogge. “Sarà una settimana decisamente movimentata dal punto di vista meteorologico sull’Italia” conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “E’ in arrivo una perturbazione atlantica che porterà una passata di piogge e temporali, a cui farà seguito per diversi giorni tempo spesso instabile e clima più fresco. Le regioni centro-settentrionali saranno le più bersagliate da rovesci e temporali, che localmente potranno assumere anche carattere di forte intensità, mentre le regioni del Sud rimarranno ai margini dell’azione ciclonica con tempo più soleggiato e poche piogge”. Anche le temperature conosceranno un lieve calo. “La parentesi calda di avvio settimana avrà vita breve, con l’arrivo di aria più fresca atlantica che farà calare le temperature in settimana dapprima al Centronord, poi anche al Sud. Il calo termico sarà più netto al Nord dove i valori si potranno portare a tratti al di sotto delle medie stagionali, ma apprezzabile anche al Centrosud entro mercoledì. Il clima si manterrà al più mite ma in genere non caldo, con massime sostanzialmente comprese tra 19°C e 24°C, con giusto qualche punta superiore all’estremo Sud” concludono da 3bmeteo.com