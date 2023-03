Meteo: “venti forti con raffiche di burrasca”. Scatta l’allerta gialla in tutto il Lazio

Resta alta l’attenzione nella provincia di Latina come anche nel resto del Lazio per il vento. Nel pomeriggio di oggi la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo proprio per il vento che ha fatto seguito ad una prima allerta, questa volta per la pioggia, emessa qualche ora prima.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile si legge che “dal tardo pomeriggio di oggi”, martedì 14 marzo, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

L’allerta gialla per il vento riguarda l’intero territorio regionale, compresa la provincia di Latina.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, dopo la veloce perturbazione atlantica di oggi, che ha interessato anche il Lazio e il territorio pontino, come hanno spiegato gli esperti di 3bmeteo.com, da mercoledì e almeno fino a sabato il rinforzo dell’anticiclone favorirà anche a Latina “una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate, fresche di notte e al primo mattino con temperature minime intorno a 4/6°C, un po’ più miti di giorno con massime sui 15/16°C”.