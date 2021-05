Meteo Latina e Lazio, possibili piogge e temporali: nuova allerta della Protezione Civile

Ancora piogge in provincia di Latina e nel Lazio. Il maltempo sembra non voler dare tregua e nuove precipitazioni sono previste di nuovo nelle prossime ore e per la giornata di domani, venerdì 14 maggio, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, venerdì 14 maggio, e per le successive 12 ore si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, puntualmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale". Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio

Le previsioni meteo a Latina

Come riporta il sito 3bmeteo.com, venerdì 14 maggio a Latina si prevedono "nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco". Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che