Meteo Latina: ancora pioggia in provincia, rischio rovesci o temporali. Scatta l’allerta

Ancora pioggia. Queste le previsioni per le prossime ore nella provincia di Latina e anche in alcune zone del Lazio. Tanto che la Protezione civile regionale in queste ore ha diramato una nuova allerta meteo valida per il pomeriggio di oggi e per parte della giornata di domani.

Come si legge sul documento, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su alcune zone del Lazio (come si vede nella tabella in basso), tra cui anche la zona F, che interessa la provincia pontina. L’allerta è valida dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, domani, martedì 16 maggio, si prevede una “giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C.