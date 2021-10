Meteo Latina e Lazio: “venti da forti a burrasca”, nuova allerta. Rischio mareggiate

Ancora maltempo anche nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Per la giornata di domani è stata emendata una nuova allerta meteo, questa volta per il vento.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha, infatti, emesso il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che “dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15 ottobre, e per le successive 12-18 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali della regione, specie sui rilievi appenninici e sui settori costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

L’avviso di condizioni meteo avverse è valido per tutte le zone di allerta, compresa anche la provincia di Latina.