Meteo Latina: ancora maltempo in provincia: nuova allerta per piogge e possibili rovesci

Continua l’ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando anche la provincia di Latina, e che era stata anticipata dagli esperti. Per la giornata di domani, giovedì 2 marzo, è stata diramata una nuova allerta meteo che interessa parte del Lazio, e proprio anche il territorio pontino.

Nel documento della Protezione Civile regionale viene riportata una previsione di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori centro-meridionali,con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Partendo da queste previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica, con validità dalle prime ore di giovedì 2 marzo e per le successive 18-24 ore, nelle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri (come si vede dalle tabelle in basso).

Meteo Latina: le previsioni

Nello specifico, come riporta il sito di 3bmeteo.com, a Latina domani si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco”; la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudest.