Meteo Latina: ancora pioggia e rischio temporali: allerta nella provincia pontina

Solo una settimana fa anche la provincia di Latina si preparava a vivere un week end di caldo anomalo, mentre si fanno ora sentire gli effetti della perturbazione che da giorni sta attraversando anche il territorio pontino e il resto del Lazio, portando di nuovo la pioggia e con un importante calo delle temperature.

E le previsioni sembrano non essere destinate a migliorare. In queste ore la direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla valida per la giornata di domani, sabato 20 aprile. Nell’avviso di condizioni meteo avverse si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali”.

Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali valida dalla mattina di sabato 20 aprile e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone del Lazio: zona E - Aniene, zona F - Bacini costieri sud, che interessa il territorio della provincia di Latina, e zona G - Bacino del Liri (come si vede nella tabella in basso).