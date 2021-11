Meteo a Latina e nel Lazio: si prevedono ancora piogge, allerta gialla della Protezione Civile

Ancora maltempo, ancora possibili piogge e una nuova allerta meteo per la provincia di Latina e parte del Lazio. Nel documento della Protezione Civile, infatti, di prevedono infatti ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali”.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato un’allerta gialla per criticità idrogeologica sulle zone di allerta A Bacini Costieri Nord, D Bacini di Roma, F Bacini Costieri Sud dal pomeriggio di lunedì 22 novembre e un’allerta gialla per criticità idrogeologica sulla zona di allerta F Bacini Costieri Sud (con interessamento della provincia di Latina) per martedì 23 novembre.

Meteo Latina: le previsioni

Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per la giornata di domani a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C. “I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest”.