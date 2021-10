Meteo a Latina e nel Lazio, possibili piogge e temporali: nuova allerta gialla

Si prevedono di nuovo le piogge nella provincia di Latina, come anche in altre zone del Lazio. E per le prossime ore è stata diramata una nuova allerta meteo. Il documento della Protezione Civile, infatti, riporta una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali dal mattino di domani, 26 ottobre e per le successive 12-18 ore, sulle zone Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri con "possibili isolati fenomeni temporaleschi" sulle zone Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti.

Meteo Latina: le previsioni per martedì 26 ottobre

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nello specifico nella giornata di domani a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite”. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C”; i “venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest”.