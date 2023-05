Meteo, ancora piogge e rischio rovesci o temporali: scatta l’allerta nel Lazio

Si alza l’attenzione per il maltempo anche nella provincia di Latina e nel Lazio. La pioggia da giorni non conosce tregua e per le prossime ore dalla Protezione civile regionale è stata emanata una nuova allerta meteo.

Nel documento, con la data di oggi, 3 maggio, viene riportata una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-meridionali”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su quasi tutto il Lazio, con eccezione della zona A - Bacini Costieri Nord, come si può vedere anche dalla tabella in basso. L’allerta ha validità dal pomeriggio di oggi, mercoledì 3 maggio, e per le successive 6 ore.

Meteo Latina: le previsioni

Maltempo che, secondo le previsioni degli esperti, non è però destinato a perdurare nella provincia di Latina. Per il pomeriggio di oggi i meteorologi di 3bmeteo.com annunciano appunto un aumento della nuvolosità “con piogge rovesci anche temporaleschi”. Ma le condizioni sono destinate a migliorare già dalla giornata di domani quando si attendono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata” con temperature stabili - la massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C -. Anche per il fine settimana si prevedono giornate per lo più soleggiate.