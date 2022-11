Meteo Latina: bel tempo al capolinea, tornano le piogge. Allerta della Protezione Civile nel Lazio

Sono al capolinea il caldo e il bel tempo che, con temperature decisamente fuori stagione, hanno accompagnato tutto il mese di ottobre. Sono in arrivo, infatti, anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, le piogge e con loro anche un calo delle temperature, come era stato ampiamente previsto nelle scorse ore anche dagli esperti.

Intanto, in attesa del fine settimana, per la giornata di domani venerdì 4 novembre la Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo; nel documento emesso nel pomeriggio viene riportato una previsione di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio (come riportato nelle tabelle in basso). Il bollettino ha validità dalle prime ore di venerdì 4 novembre e per le successive 9 -12 ore.

Meteo Latina: le previsioni

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nello specifico, per la giornata di domani, venerdì 4 novembre, a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana”; la temperatura massima registrata sarà di 21°C e la minima di 16°C con venti che saranno al mattino moderati e proverranno da Est e al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Sabato, invece, si attendono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge con graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata”; lievemente in calo le temperature: la massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C.