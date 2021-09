Meteo a Latina e nel Lazio, torna la pioggia nel fine settimana: scatta l’allerta

L’avviso valido dalle prime ore di sabato 4 settembre e per le successive 12/18 ore; allerta gialla nelle zone Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri

Come è stato preannunciato dagli esperti, un peggioramento delle condizioni meteo è previsto nelle prossime ore in alcune zone del Lazio, tra cui quella della provincia di Latina. Sulla base delle documento redatto dalla Protezione Civile, è stata emanata un’allerta meteo che interesserà anche il territorio pontino nella giornata di domani, sabato 4 settembre.

Le previsioni per il Lazio sono quelle di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporali specie sui settori meridionali”; il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con validità dalle prime ore di sabato 4 settembre e per le successive 12/18 ore, con un’allerta gialla per criticità idrogeologica che interessa anche la provincia di Latina.

Come si legge nel documento, infatti, l’allerta è prevista nelle zone D (Bacini di Roma), F (Bacini Costieri Sud - che interessa il territorio pontino) e G (Bacino del Liri).