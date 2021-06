Meteo a Latina e nel Lazio: dopo il sole e il caldo torna la pioggia, scatta l’allerta

L’avviso della Protezione Civile, che interessa anche il territorio pontino, per il pomeriggio di domenica 6 giugno e per quello di lunedì 7 giugno

Dopo le giornate soleggiate e le temperature quasi estive di questa settimana, torna il maltempo anche nella provincia di Latina e nel Lazio. Precipitazioni sono state preannunciate nel territorio pontino come nel resto della regione con l’arrivo della bella stagione che di fatto continua a farsi attendere.

E un’allerta meteo è prevista per il pomeriggio di oggi come anche per quello di domani. A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione sul Lazio di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”, infatti, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità con validità dal pomeriggio di oggi, domenica 6 giugno, e per le successive 9-12 ore, e dal primo pomeriggio di domani, lunedì 7 giugno, e per le successive 6-9 ore.

Nello specifico per la giornata di domenica 6 giugno si prevedono:

- un’allerta gialla idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio

- un’allerta gialla idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio.

Per la giornata di lunedì 7 giugno, invece, si prevedono:

- un’allerta gialla idrogeologica per temporali sulle zone di allerta C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud); G (Bacino del Liri);

- un’allerta gialla idrogeologica sulle zone di allerta C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud); G (Bacino del Liri).

Le previsioni a Latina

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, a Latina quella di lunedì 7 giugno sarà una giornata con “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata”. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, in calo rispetto ai giorni scorsi.