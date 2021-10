Meteo Latina e nel Lazio, pioggia senza sosta: una nuova allerta della Protezione Civile

Ancora pioggia. Prosegue l’ondata di maltempo che da giorni ormai si sta abbattendo senza sosta anche sulla provincia di Latina. In queste ore è stato diffuso un nuovo avviso di allerta meteo da parte della Protezione Civile che interessa alcune zone del Lazio, e anche del territorio pontino.

Il documento della Protezione Civile, riporta, infatti, una previsione di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali per il territorio compreso nelle aree Bacini Costieri Sud (quindi anche la provincia di Latina) e Bacino del Liri, e solo di allerta per criticità idrogeologica nelle aree Appennino di Rieti ed Aniene. L’allerta è valida dal pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 12 ore.

Le previsioni

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, la situazione potrebbe migliorare nei prossimi giorni. Domani sarà una “giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima sarà di 21°C, la minima di 14°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Non sono previste piogge per venerdì; i cieli saranno “in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale”.