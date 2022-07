Meteo: possibili piogge e forte vento, allerta gialla della Protezione Civile nel Lazio

Annunciato nelle scorse ore è in arrivo un break dal caldo afoso nel Lazio. Possibili piogge e forte vento sono previste nelle prossime ore e, come reso noto dal Centro Funzionale Regionale, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Nel documento viene indicato che dalla sera di oggi, 7 luglio, e per le successive 18 ore, si prevedono sul Lazio “venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca”. Inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12 ore, si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per vento su tutto il Lazio.

Meteo Latina, le previsioni

Per quanto riguarda Latina, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, domani, venerdì 8 luglio, si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono annunciate precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Bel tempo atteso anche per il fine settimana, con le temperature massime previste intorno ai 31°C e intorno ai 21°C le minime.