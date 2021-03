Meteo a Latina e nel Lazio: tornano la pioggia e il forte vento. Nuova allerta gialla

La settimana inizia all’insegna del maltempo: torna la pioggia anche nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Per le prossime ore è stata dunque emanata una nuova allerta meteo.

“Il Dipartimento della Protezione Civile - viene spiegato attraverso una nota - ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla nottata di oggi, domenica 7 marzo 2021, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato anche la valutazione dei livelli di allerta/criticità ed ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud, allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Nord e Appennino di Rieti.

Meteo Latina: le previsioni

Come riporta il sito 3bmeteo.com, nella giornata di lunedì 8 marzo, a Latina si prevede una “giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 41mm di pioggia”. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.