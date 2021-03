Meteo a Latina e nel Lazio, il maltempo non molla: nuova allerta della Protezione Civile

Emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta gialla per criticità idrogeologica su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri

Le abbondanti piogge della notte e della mattinata di oggi hanno creato disagi da nord a sud della provincia. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad un super lavoro per fronteggiare le numerose chiamate che sono arrivate al 115 soprattutto per richieste di aiuto per allagamenti.

E lil maltempo non sembra voler mollare la presa sulla provincia di Latina e il Lazio neanche nelle prossime ore. Una nuova allerta meteo è stata emanata.

"Il Dipartimento della Protezione Civile - si legge in una nota - ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di oggi, martedì 9 marzo, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti e Bacini Costieri Sud.

Meteo Latina: le previsioni

Secondo qaunto riportano gli espoerti del sito 3bmeteo.com , nella gironata di domani a Latina si prevedono "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 2.2mm di pioggia". La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.