Meteo a Latina e nel Lazio, ancora maltempo. Allerta per il forte vento, rischio mareggiate

Avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile per la giornata di martedì 9 febbraio

Mentre per il fine settimana di San Valentino è previsto anche nella provincia di Latina un abbassamento delle temperature, prosegue ancora l’ondata di maltempo che da domenica si è abbattuta anche sul territorio pontino, come sul resto del Lazio.

Nella giornata di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 9 febbraio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Meteo a Latina, le previsioni del 9 febbraio

Per la giornata di martedì 9 febbraio, secondo quanto riporta il sito 3bmeteo.com, a Latina si prevedono “cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge; schiarite la sera”. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.