Meteo Latina e Lazio, previsti pioggia e forte vento: allerta arancione della Protezione Civile

Resta alta l’attenzione sul fronte maltempo nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. In queste ore la Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo che per quanto riguarda la provincia di Latina passa da gialla ad arancione.

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse in seguito alla previsione di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”; fenomeni “accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Oggi il Centro Funzionale Regionale, ad estensione e seguito dell'allertamento diramato proprio nella giornata di ieri, ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e iinoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri (tabelle in basso). Le allerta sono valide dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, e per le successive 12-18 ore.