Sabato con allerta meteo: previsti venti di burrasca

Nuova allerta meteo nel Lazio e in provincia di Latina per la giornata di domani, sabato 17 settembre. La protezione civile regionale ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche invitando tutti gli enti interessati ad adottare gli adempimenti di propria competenza.

Dalle prime ore di domani, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio venti forti di burrasca dai quadranti occidentali in rotazione pomeridiana dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, in particolare sui crinali appenninici e settori costieri.