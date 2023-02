Torna la pioggia: allerta gialla per martedì nel Lazio e in provincia

Torna la pioggia nel Lazio e anche in provincia di Latina. Come già annunciato le condizioni meteorologiche subiranno un peggioramento nelle prossime ore. La prefettura di Latina, ricevendo la comunicazione del dipartimento della protezione civile regionale, ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, martedì 28 febbraio.

Nel dettaglio, dal pomeriggio del 28 febbraio e per le successive 24.-36 ore si prevedono sul territorio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere caratterizzati da una maggiore intensità e rapidità di evoluzione, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Tenuto conto della caratteristiche spazio temporali delle precipitazioni e della loro intensità, il centro funzionale regionale ha effettuato una valutazione di "allerta gialla" per criticità idrogeologica nella provincia di Latina. Si invitano dunque tutti gli enti interessati a predisporre le adeguate misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree considerate a maggiore risschio e ad attivare tutti gli adempimenti di competenza.