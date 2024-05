Meteo Latina, ancora pioggia e rischio temporali. E arriva una nuova allerta

Prosegue anche nella provincia di Latina l’ondata di maltempo che era stata annunciata dagli esperti per l’inizio di questo mese di maggio. Ancora oggi - un leggero miglioramento dovrebbe esserci con il fine settimana - la pioggia non darà tregua così come anche nel resto del Lazio.

Un’allerta meteo è stata emessa dalla Protezione civile regionale che interessa proprio la giornata di oggi. Nell'avviso di condizioni meteo avverse si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali valida dal mattino di giovedì 2 maggio e per le successive 24-36 ore. Inoltre, è stato ricordato che persisterà l'allerta gialla per rischio idrogeologico del 30 aprile.

Meteo Latina: le previsioni

Entrando più nel dettaglio, nella giornata di oggi, 2 maggio, a Latina secondo il sito 3bmeteo.com, si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata ampie schiarite". La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest.