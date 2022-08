Meteo: previsto il ritorno della pioggia in provincia di Latina e nel Lazio

Dopo qualche giornata in cui è stato il sole a farla da padrone, è previsto di nuovo il ritorno della pioggia in provincia di Latina e in parte del Lazio, in questo periodo dell’estate caratterizzato da tempo instabile.

Nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che "dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 agosto, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Meteo Latina: le previsioni

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com la pioggia nella provincia di Latina è prevista in nottata. Per domani, 16 agosto, sono attesi “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata”. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.