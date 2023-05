Ancora maltempo: piogge e rischio temporali: una nuova allerta meteo nel Lazio

Ancora maltempo nella provincia di Latina come anche nel resto del Lazio. Per la giornata di oggi su tutto il territorio regionale è in vigore, infatti, una nuova allerta meteo di colore giallo che è stata emanata nelle scorse ore

L’avviso diramato dall’agenzia di Protezione civile della Regione Lazio è valido, infatti, dalla tarda mattinata di oggi, domenica 21 maggio, e per le successive 9-12 ore; si prevedono sul Lazio, si legge nel documento, “precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale”.

Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, il Centro Funzionale regionale della Protezione civile ha emanato quindi, su tutto il territorio laziale, l’allerta meteo gialla relativamente al rischio idrogeologico.

Protezione civile del Lazio in Emilia Romagna

Intanto dal Lazio è partita questa mattina alle 4.35 il modulo della colonna mobile della Protezione civile della Regione Lazio per il servizio alluvionale con destinazione Cervia, in Emilia Romagna, per dare supporto alla popolazione alluvionata. Dalla caserma 8 Cerimant di Roma sono partiti una decina di mezzi e circa 40 volontari con una torre faro e diverse idrovore. Si sono uniti, poi, a coloro che sono partiti da diverse zone del Lazio per un totale di 22 mezzi e 60 volontari con 16 tipi di idrovore, da quella da 25mila litri al minuto, alle due da 9mila, da quella da 6mila alle 12 idrovore da 2,5mila litri che serviranno per lo svuotamento di cantine e locali. Oltre alle idrovore anche un gruppo elettrogeno da 10kw e un drone per sorvolare il comune di Cervia e monitorare la situazione in tempo reale. La squadra è arrivata alle 8.30 e i volontari hanno già allestito la segreteria mobile per il coordinamento delle attività mettendosi subito al lavoro assieme alla Protezione civile dell’Emilia Romagna e a quella di Cervia, per prestare soccorso e supporto alle popolazioni.