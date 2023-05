Ancora maltempo: pioggia senza tregua, una nuova allerta meteo nel Lazio

Ancora maltempo nella provincia di Latina e nel Lazio. Si conferma un maggio piovoso con le precipitazioni che dopo una mattinata di sole torneranno ancora nel pomeriggio.

E poco fa è stato diramato dall’agenzia di Protezione civile della Regione Lazio un avviso di allerta gialla. Un allerta valida appunto dal pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio, e per le successive 3-6 ore. Secondo quanto si legge sul documento, si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

L’allerta gialla, per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali, è valida su tutte le zone del Lazio come si può vedere nella tabella in basso.

Per quanto riguarda almeno il profilo termico, però, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, il mese di maggio inizia ad allinearsi alla media. “Le temperature sono in aumento - spiegano gli esperti - e nei prossimi giorni inizieranno a spuntare più diffusamente valori massimi di 27/28°C o persino superiori, in particolare sulle regioni settentrionali. Da metà settimana contenuta diminuzione per l'arrivo di una fase più instabile e poi da venerdì al weekend si preannuncia di nuovo più caldo”. Per quanto riguarda Latina, le temperature questa settimana potranno superare anche i 25°C, con punte fino a 27°C.