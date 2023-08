Pioggia e rischio temporali: è ancora allerta per il maltempo nel Lazio

Ancora maltempo nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Le prime precipitazioni ci sono state nel pomeriggio di oggi e le previsioni non sembrano far presagire un miglioramento neanche nelle prossime ore, con un calo anche delle temperature.

Tanto che la Protezione civile regionale ha emanato, dopo quella di ieri, una nuova allerta meteo. “Dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, e perle successive 24-36 ore - si legge nel documento -, si prevedono sul Lazio il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

L’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali, come si vede dalla tabella in basso, è valida in tutte le zone di allerta del Lazio.

Primo weekend di agosto: le previsioni a Latina

Come spiegano anche gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina domani si attendono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio, con deboli piogge serali”. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Le condizioni meteo in miglioramento nella giornata di domenica 65 agosto.