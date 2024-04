Meteo Latina, primo maggio con il maltempo. Scatta l’allerta in tutto il Lazio

Festa dei lavoratori con il maltempo, anche nel territorio pontino. Come era stato anticipato, dopo un nuovo assaggio di clima simil estivo, l’arrivo di maggio coincide con un peggioramento delle condizioni meteo, anche nella provincia di Latina come nel resto del Lazio.

Tanto che la direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un’allerta gialla valida in tutto il Lazio. Nell’avviso di condizioni meteo avverse si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali”. Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali valida su tutto il territorio del Lazio dalla mattina di mercoledì 1 maggio e per le successive 18-24 ore.

Meteo Latina

Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com a Latina nella giornata del primo maggio si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite”. Temperature in calo rispetto agli ultimi giorni; durante la giornata infatti la massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C. I venti infine saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud.