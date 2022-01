Meteo Latina e Lazio, venti da forti a burrasca: nuova allerta. Rischio mareggiata sulle coste

Forte vento e rischio mareggiate anche sulle coste della provincia di Latina. Resta alta l'attenzione nel territorio pontino come nel resto del Lazio sul fronte meteo. Una nuova allerta è stata infatti diramata per le prossime ore dopo quella di ieri, domenica 9 gennaio.

Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha emesso l'avviso nel pomeriggio il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con cui si prevede su tutta la regione dal mattino di domani, martedì 11 gennaio, e per le successive 18-24 ore, "il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte".

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio

Meteo Latina: le previsioni per l'11 gennaio

Secondo quanto riportato sul sito 3bmeteo.com, gli esperti per domani a Latina prevedono una "giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge". La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C.