Maltempo, pioggia e temporali in provincia. Allerta gialla per il forte vento

Sta interessando anche Latina e la provincia pontina la perturbazione che nei giorni scorsi era stata annunciata dagli esperti per questa ultima parte del mese di marzo. Oltre alla pioggia, a tenere alta l’attenzione è anche il vento. Nelle scorse ore, infatti, la Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo gialla.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse si legge che dalla tarda serata/notte di domenica 26 marzo e per le successive 24-36 ore sono previsti infatti sul Lazio sul Lazio “venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici”. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’allerta gialla è valida in tutte le zone del Lazio, compresa anche la provincia di Latina. I primi effetti si stanno facendo sentire soprattutto sui collegamenti marittimi con le isole. Come fa sapere Astral Infomobiità, infatti, alcune corse Lazionar sono state cancellate; nello specifico non sono previste le corse da Ponza per Formia delle ore 07.45 e 14.30, quelle da Formia per Ponza delle ore 08.30 e 14.30, quella da Ventotene per Formia delle 15 e quelle da Formia per Ventotene delle ore 08.45, 15.30.

Nella mattinata intanto la pioggia e un forte temporale hanno colpito anche il capoluogo pontino, mentre la grandine è caduta copiosa nella zona sud della provincia di Roma causando anche qualche disagio sulla Pontina.