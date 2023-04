Meteo Latina: “venti da forte a burrasca”. E' allerta gialla in provincia e nel resto del Lazio

Era stato annunciato per questo inizio di aprile dagli esperti un peggioramento delle condizioni meteo anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. E per la giornata di lunedì è stata emessa nelle scorse ore dalla protezione civile regionale un’allerta per il vento.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene indicato che dalle prime ore di lunedì 3 aprile, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici”. C'è il rischio, come spesso accade in queste situazioni, anche di “mareggiate lungo le coste esposte”.

Un allerta meteo gialla, come si legge nel documento della protezione civile, valida in tutte le zone di allerta del Lazio, compresa dunque la provincia pontina.