“Freddo come se fosse gennaio”: a dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com con riferimento alla giornata di mercoledì 24 aprile sia nella provincia di Latina che nel resto del Lazio, dopo l’assaggio di clima dal sapore estivo di qualche settimana fa.

“Prosegue la fase spesso instabile e decisamente fredda per il periodo su gran parte d'Italia. Sul Lazio fase clou mercoledì 24 aprile quando - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - il vortice freddo attivo da ieri (responsabile della neve a tratti in collina al Nord) interesserà la regione portando piogge e rovesci piuttosto diffusi, localmente anche accompagnati da intense grandinate o graupel (pur in genere di piccole dimensioni)”. Per quanto riguarda le temperature “saranno in ulteriore calo, con clima freddo per il periodo, valori ben sotto la media e localmente tipici del mese di gennaio. Le massime sull'entroterra potrebbero non superare localmente i 10-12°C in particolare su reatino e viterbese, fino a 14-15°C su frusinate, romano e sul pontino. Proprio la presenza di aria fredda favorirà nevicate sull'Appennino a tratti persino sin verso i 700-800m, se non localmente anche a quote inferiori sulla zona del Terminillo e di Amatrice”.

Allerta meteo per mercoledì 24 aprile

E proprio per mercoledì 24 aprile è stata emanata dalla direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio un’allerta gialla valida dal primo mattino e per le successive 18-24 ore. Secondo quanto riporta l’avviso di condizioni meteo avverse, si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori tirrenici e di primo entroterra, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida su tutto il territorio del Lazio.

Instabile anche il 25 aprile

Ma quali sono le previsioni per il 25 aprile? Anche il giorno della festa della Liberazione "vedrà tempo spiccatamente instabile con rischio locali acquazzoni e temporali” spiega ancora il meteorologo Ferrara, anche se “le temperature inizieranno lentamente a risalire e il clima sarà più mite rispetto a mercoledì, ma comunque sotto la media del periodo”. Tra venerdì 26 e sabato 27 aprile “il tempo tenderà a stabilizzarsi su coste e pianure, con spazio a maggiore soleggiamento e rovesci al più molto sporadici, mentre in Appennino gli acquazzoni saranno più probabili. Il tutto in un contesto termico più caldo con massime nuovamente prossime o superiori ai 20°C. Domenica 28 aprile invece dovrebbe presentarsi in prevalenza soleggiata e più calda su tutta la regione, ma serviranno ulteriori analisi e conferme”.