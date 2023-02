Meteo Latina e Lazio, torna l’inverno e dal fine settimana arrivano anche le piogge

Torna l’inverno e con sé porta anche la pioggia. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com a partire proprio da questo weekend, l’ultimo di febbraio, e per i giorni della prossima settimana, anche nel Lazio e nella provincia di Latina.

“Dopo aver dominato senza soluzione di continuità le dinamiche meteorologiche del Mediterraneo, alimentando una lunga fase mite e dai connotati simil-primaverili anche sul Lazio, nella seconda parte della settimana l’anticiclone lascerà gradualmente il posto all’afflusso di correnti più umide dai quadranti sudoccidentali legate a un vortice di bassa pressione sulla Penisola iberica”, spiegano da 3bmeteo.com, e a seguire, secondo le ultime analisi degli esperti, “potrebbe sopraggiungere un impulso freddo dall’Europa nordorientale. Sta per aprirsi, dunque, una fase più dinamica e invernale. Tra giovedì e la prima parte della giornata di sabato sul Lazio le condizioni atmosferiche saranno improntate all’alternanza tra fasi soleggiate e addensamenti nuvolosi di passaggio, generalmente non in grado di dar luogo a fenomeni degni di nota: si tratterà essenzialmente di banchi di nubi basse, più compatti e insistenti a ridosso dell’Appennino e lungo la fascia costiera tirrenica tra la notte e le prime luci del mattino; all’alba qualche occasionale nebbia o foschia potrà ancora interessare le vallate più interne e i settori prossimi ai laghi di Bolsena e Bracciano. I venti meridionali, prevalentemente disposti da Ostro e Scirocco, favoriranno la persistenza di temperature superiori alla norma: le coste, i settori pianeggianti tra Latina e Frosinone e diversi quartieri di Roma continueranno a registrare temperature massime fino a 15-17°C".

Domenica torna l’inverno

Seguirà una svolta nella seconda parte del weekend. Come preannunciato dai meteorologi di 3bmeteo.com, "nel pomeriggio-sera di sabato un sistema nuvoloso raggiungerà il Lazio, apportando – entro fine giornata – le prime deboli precipitazioni a partire dalla fascia tirrenica e dalla Tuscia. Un più esteso e marcato peggioramento è atteso tra domenica 26 e lunedì 27, quando la circolazione ciclonica presente sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, in rapido approfondimento sul Tirreno, interagirà con l’afflusso di correnti più fredde di lontana origine artica. Per il Lazio si aprirà dunque una fase più rigida, instabile e ventosa, foriera di piogge, locali rovesci temporaleschi e nevicate sull’Appennino, a tratti probabilmente anche ben al di sotto dei 1.000 metri di quota, specie su Viterbese e Reatino. Una dinamica destinata a caratterizzare, con ogni probabilità, anche i primi giorni del mese di marzo".

Meteo Latina: le previsioni

Anche nella provincia di Latina da domenica si attende un peggioramento delle condizioni meteo. Le prime piogge sono annunciate nella giornata di domenica 26 febbraio, mentre il successivo calo delle temperature è previsto invece dalla metà della prossima settimana, con l’inizio del mese di marzo.