Meteo Latina e Lazio, maltempo fino al weekend. Pioggia e temporali: nuova allerta

Non dà tregua il maltempo che non molla la presa nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. A conferma di questo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

“Il Lazio si trova ai nastri di partenza di una lunga fase di maltempo che inizierà dalla tarda sera/notte del 24 e terminerà verso gli ultimi del mese - spiega il meteorologo Francesco Del Francia -. Questo ad opera di una strutturata perturbazione atlantica che attirerà progressivamente a sé aria di matrice artica. Ci attendiamo quindi rovesci diffusi e temporali anche forti (o a locale carattere di nubifragio, specie sulle aree occidentali del medio-alto Lazio) nel corso di giovedì 25 novembre con possibili locali allagamenti e smottamenti. Prudenza quindi al volante e all’aperto”.

Condizioni atmosferiche, queste, prosegue l’esperto, “che non si rimetteranno nei giorni successivi, con nuove piogge e contesti fortemente instabili, probabile qualche locale grandinata. Anche la ventilazione risulterà spesso molto sostenuta e rafficata sulle zone costiere e sub-costiere prima da SSE poi dai OSO. Tra 28 e 29 novembre, le proiezioni modellistiche, mostrano un netto calo termico a tutte le quote (causato, come si accennava, dal progressivo arrivo di aria artica) che potrebbe determinare le prime locali nevicate a quote di medio-alta collina sull'Appennino (o sui paesi immediatamente prospicienti); evoluzione quest'ultima che necessita di ulteriori conferme. Raccomandiamo quindi di restare aggiornati”.

Meteo Latina, le previsioni

Per quanto riguarda nello specifico Latina, aggiunge ancora il meteorologo Del Francia “noteremo condizioni di spiccato maltempo, più marcate tra la seconda parte di giovedì e la prima di venerdì, anche con fenomeni temporaleschi. Weekend compreso che proseguirà con rovesci e acquazzoni temporaneamente forti accompagnati da forti venti meridionali. Temperature massime in calo più avvertibile da domenica”.

Allerta meteo gialla

E per le prossime ore la Protezione Civile regionale ha emesso anche un’allerta meteo. Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene indicato che dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e una criticità idraulica su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.