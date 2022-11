Dopo la breve tregua torna il forte maltempo in provincia. Gli esperti: “Attenzione per i nubifragi nel Lazio”

Dopo la breve tregua di due giorni, tra ieri e oggi, lunedì 21 novembre, torna il maltempo. Mentre soprattuto la zona di Formia e quella in generale del sud pontino fanno i conti con le pesanti conseguenze delle abbondanti precipitazioni d sabato - un vero e proprio nubifragio a Formia che ha messo in ginocchio alcune zone -, una nuova perturbazione sta per arrivare anche nella provincia pontina, come anche in tutto il resto del Lazio che, secondo gli esperti, sarà tra le regioni maggiormente colpite in tutto il Paese e che si concretizzerà nella giornata di domani, giorno appunto di Santa Cecilia - da qui il nome di "tempesta di Santa Cecilia" -.

“Confermato il passaggio di una intensa perturbazione nel corso di martedì 22 novembre sull’Italia, collegata ad un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l’alto Adriatico – ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Il maltempo non risparmierà nessuna regione. Prime piogge in arrivo già lunedì sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsi nubifragi di particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150mm. Saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi.”

Burrasche di vento e possibili mareggiate

Ma l’attenzione è alta anche per il vento. “Il tutto sarà accompagnato da venti anche molto forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra Penisola – prosegue Ferrara –. Sul versante tirrenico, così come sulle isole maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100km/h; tempeste di vento spazzeranno inoltre l’Appennino. Possibili violente mareggiate sulle coste esposte, con onde anche di oltre 6-8 metri su Tirreno, Mare e Canale di Sardegna; da segnalare la possibilità anche di marea eccezionale sulla laguna veneta, fino a 150cm a Venezia e Chioggia. Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le isole minori”

Tanta neve in montagna, anche a quote basse

Arriveranno inoltre nevicate talora copiose in montagna: “sulle Alpi - aggiunge l’esergo di 3bmeteo.com - neve dagli 800-1200 metri ma a tratti anche più in basso su Dolomiti, Val d’Adige, al mattino possibile neve fino a quote di alta collina tra Langhe piemontesi, Cuneese ed entroterra savonese. Sulle Alpi orientali previste le nevicate più abbondanti: fino a 20-40cm dai 1200-1400m, anche oltre mezzo metro dai 1600m e oltre un metro dai 1800-2000m di quota. Nevicate anche sull’Appennino, dai 1300-1600m su quello centrale, a tratti anche sotto i 1000-1200m su quello tosco emiliano entro fine giornata; quota neve più elevata invece sull’Appennino meridionale”.

Meteo Latina, le previsioni

Ma quali sono le previsioni nello specifico per Latina per quella di domani che si annuncia come una giornata di forte maltempo? Le prime piogge saranno in arrivo già nella serata di oggi e domani, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, "condizioni perturbate apriranno la giornata sin dalle prime ore della notte, con piogge e rovesci anche intensi e a carattere di nubifragio che si attenueranno gradualmente tra il pomeriggio e la sera. Le temperature oscilleranno intorno ai 14/16°C per tutta la giornata". Mercoledì e giovedì saranno invece due giornate in prevalenza soleggiate, con temperature diurne in aumento, fino a 18°C. La stabilità si protrarrà anche nella giornata di venerdì, mentre sabato potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento.