Meteo Latina, arriva il freddo anche in provincia. Allerta per la neve nel Lazio

Arriva il freddo russo che, anche se non avrà come suo principale obiettivo l’Italia, farà sentire forti i suoi effetti anche sul Bel Paese. Come anche sulla provincia pontina e sul Lazio. Un brusco calo delle temperature, specie nel fine settimana, si prevede infatti anche nel territorio pontino come nel resto della regione.

“Il freddo russo raggiungerà anche l'Italia - spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com - ma la nostra Penisola non sarà l'obiettivo principale dell'ondata di gelo. Ad ogni modo tra venerdì e sabato assisteremo ad un tracollo termico su gran parte del Paese, ma in modo particolare sulle regioni adriatiche, sotto i colpi di molto freddi venti di Tramontana, Bora e Grecale. Previste raffiche anche di oltre 60-70km/h , soprattutto su Tirreno e Isole Maggiori.”

Proprio per la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, è prevista un’allerta gialla per neve su tutto il Lazio. Nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che “dalle prime ore della mattina di domani, venerdì 15 gennaio 2021, e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio.

Le previsioni del fine settimana

Cielo sereno e sole per il fine settimana a Latina, dove però è non si farà, come detto, un calo delle temperature. Come riporta il sito 3bmeteo.com, per sabato 16 gennaio si prevedono “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1002m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest”. “Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata” sono previsti invece domenica 17 gennaio; durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 886m