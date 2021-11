Meteo Latina e Lazio: attesi piogge e rovesci, rischio temporali. Allerta arancione

Dopo il break di oggi, torna di nuovo il maltempo nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Non sono buone, infatti, le previsioni per la giornata di mercoledì 3 novembre che sarà ancora all’insegna della pioggia.

“Dopo il passaggio della prima perturbazione ne sta per arrivare già un’altra. Il maltempo - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Federico Brescia - questa volta però farà sul serio nella giornata di mercoledì 3 novembre. Le previsioni sul Lazio, in particolare tra le province di Latina e Frosinone, sono pessime. Forti piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco potranno assumere carattere stazionario interessando per più tempo la stessa area, scaricando ingenti quantità di acqua e provocando disagi e allagamenti. Piogge più moderate andando verso il viterbese. Il tempo migliorerà soltanto da giovedì pomeriggio, in vista di un weekend molto variabile, con nubi passeggere e qualche piovasco, più probabile sui rilievi interni, alternato a schiarite. Riguardo il weekend però c’è anche molta incertezza da parte dei modelli. Vento forte da Sud fino a 50 km/h mercoledì 3. Temperature in calo nei valori minimi”.

Le previsioni a Latina

Anche per quanto riguarda la provincia di Latina, quindi, quella del 3 novembre, sarà un’altra giornata di maltempo. “Piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno la provincia per tutto il giorno - aggiunge l’esperto -. Previsti fenomeni stazionari, in particolare a Sud della città, con possibili allagamenti e disagi, prestare attenzione”. Anche nel territorio pontino il miglioramento atteso da giovedì pomeriggio “in vista di un weekend variabile con nubi, ampie schiarite e qualche breve ed isolato episodio piovoso”.

Allerta meteo arancione

E il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che proprio dalla mattina di mercoledì 3 novembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica su Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere e Bacini Costieri Nord; allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.