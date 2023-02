Meteo Latina e Lazio: “Tempo instabile, piogge e temporali anche intensi. Neve oltre i 1000 metri”

Tempo instabile con piogge e temporali, anche intensi; la neve invece, è prevista oltre i mille metri. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per i prossimi giorni in tutto il Lazio.

“Una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda sta portando condizioni di forte instabilità sul nostro Paese e dopo una brevissima pausa nella mattinata odierna, il tempo sta per peggiorare nuovamente sul Lazio - spiega il meteorologo Federico Brescia -. Questo a causa di un vortice che da Ovest si muoverà verso il medio Tirreno, portando piogge e rovesci abbondanti. La giornata più perturbata sarà mercoledì 1 marzo quando avremo precipitazioni intense e temporali sparsi con nevicate copiose in Appennino oltre i 1000 metri di quota. Qualche schiarita si farà vedere nella mattinata di giovedì 2 marzo, ma già dal pomeriggio torneranno piogge e temporali, specie sulle aree meridionali della regione. Non sono esclusi fenomeni violenti con criticità tra Ciociaria e Agro Pontino.

Dando uno sguardo al weekend - aggiunge l’esperto -, possiamo notare come il Lazio sarà ancora interessato da una certa dinamicità meteorologica con spazi soleggiati ma anche qualche piovasco sparso. Generalmente più stabile sul viterbese. Temperature in leggero calo, massime comunque superiori ai 10-12°C. Vento burrascoso di Scirocco giovedì, ma tutto dipenderà dalla posizione del minimo depressionario pertanto vi invitiamo a restare aggiornati consultando il sito di 3bmeteo”.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, si prevede “tempo instabile con piogge abbondanti e possibili temporali tra mercoledì e giovedì, attenzione a locali fenomeni violenti. Più variabile con schiarite nel weekend. Temperature minime tra 5 e 7°C, massime tra 12 e 14°C. Forte vento di Scirocco giovedì”.