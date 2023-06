Meteo Latina, giugno capriccioso anche in provincia e nel Lazio. L’estate è lontana?

Sarà un giugno capriccioso, almeno in questa prima parte, anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Gli esperti di 3bmeteo.com, a partire da venerdì 9 giugno e per la successiva settimana, infatti, prevedono due distinti fasi meteorologiche, con un possibile peggioramento delle condizioni.

Previsioni meteo per il weekend

La prima fase, quella tra venerdì 9 giugno e lunedì 12 giugno, spiega nello specifico il meteorologo Francesco Del Francia, “risulterà contraddistinta da locale instabilità nelle zone interne e orientali. Essa sarà caratterizzata da un venerdì 9 prevalentemente stabile ovunque (salvo nei pressi dei crinali appenninici), mentre tra pomeriggio e prima serata dei giorni 10, 11 e 12 giugno noteremo dell'instabilità. In particolare sabato 10 risulteranno coinvolte da acquazzoni e locali temporali il viterbese, il reatino e il frusinate, più localmente l'agro romano e la Valle del Tevere. Forti temporali su Appennino frusinate, specie meridionale. Domenica 11 sarà coinvolto il medio-basso Lazio e quindi l'area dei Castelli romani, il Cicolano e le province di Frosinone e Latina (parzialmente interessato anche il Golfo di Gaeta); nel tardo pomeriggio non è escluso un acquazzone anche sulla Capitale. Lunedì 12 giugno - prosegue l’esperto - noteremo una giornata molto simile alla precedente con instabilità pomeridiana prevista su medio-basso Lazio. In generale, saranno possibili puntuali grandinate e locali forti raffiche di vento discendenti dai temporali”.

A livello termico i valori massimi di Roma toccheranno i 28-30°C, Latina e Frosinone toccheranno i 27-28°C, mentre Viterbo si attesterà sui 26-27°C.

Le previsioni per la prossima settimana

La seconda fase, quella compresa tra martedì 13 giugno e venerdì 16 giugno, “dovrebbe prevedere condizioni spiccatamente instabili o perturbate, con coinvolgimento anche delle coste. In particolare i rovesci o temporali, specie tra 14 e 15 giugno, potrebbero risultare anche localmente abbondanti o a carattere di nubifragio, accompagnati da un rinforzo della ventilazione che assumerà rotazione ciclonica”. Le temperature previste saranno in calo di 3-6°C, specie nelle aree più bersagliate dal maltempo.